VIDEO Greșeli pe care le facem și din cauza cărora răcim în sezonul rece

Deși virozele specifice sezonului rece erau întâlnite mai mult la copii și vârstnici, situația s-a schimbat și tot mai multe persoane tinere ajung să aibă probleme din cauza infecțiilor respiratorii. Motivul este generat de stilul de viață total haotic al persoanelor active.

„Chiar dacă există persoane la risc despre care știm destul de bine că pot fi afectate de virusurile de răceală și gripă, astăzi tot mai mulți tineri care petrec în fața calculatorului mult timp, care nu fac mișcare și mănâncă dezordonat încep să aibă probleme. Fără să mai aduc în discuție persoanele cu boli cronice. Cam toți am început să fim expuși și să fim sensibili la variațiile de temperatură” explică dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Toamna aduce cu ea și o perioadă de acomodare cu schimbările de temperatură, iar lumina solară care ne oferă vitamina D pe cale naturală este mai puțin prezentă.

„Există o perioadă de acomodare, pentru că soarele e mai puțin pe cer, sunt variații de temperatură și de presiune de la o zi la alta. Soarele mai puțin înseamnă și mai puțină vitamina D” mai spune dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.