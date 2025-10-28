VIDEO Implantul dentar potrivit fabricat din materialul potrivit

Implanturile dentare reprezintă ultima soluție pentru menținerea sănătății orale. Medicii le recomandă atunci când dinții naturali nu mai pot fi salvați prin alte mijloace. De cele mai multe ori, implanturile dentare sunt implantate acelor pacienți care au tratat cu indiferență problemele dentare. Există însă implanturi și proteze dentare fabricate din diverse materiale. De la caz la caz, specialiștii vor ști care sunt cele mai potrivite pentru pacienți.

„Dacă vorbim de un material plastic va fi mereu mai ușor. Dacă vorbim de una două coroane, acea greutate e insesizabilă pentru pacient. Problema greutății apare când avem o lucrare extinsă și de regulă era problema pentru lucrările de metalo-ceramică. Pacienții însă nu le mai vor și-au dat seama că nu mai sunt eficiente” susține Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Zirconiul și beneficiile lui

Multe dintre implanturile și protezele dentare de astăzi sunt fabricate din zirconiu. Acest metal este ales datorită versatilității și esteticii pe care le conferă.

„Acum au intrat pe piață materiale, cum ar fi zirconiu. Chiar dacă este greu e totuși mai ușor decât o lucrare metalo-ceramică” mai spune Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.