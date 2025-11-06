VIDEO Cum miroase liniștea. Ingrediente din parfumuri care ne relaxează

Parfumurile pe care alegem să le purtăm ne pot aduce starea de bine. Ceea ce contează este să fim atenți la ingredientele pe care le conțin. Câteva uleiuri esențiale joacă un rol important în inducerea stării de bine atunci când folosim un parfum.

„În parfumuri foarte des se pune iasomia. Este un ulei esențial și parfumierii spun că niciun parfum nu trebuie fabricat fără a fi pus ulei esențial de iasomie. Dacă la trandafir mai putem renunța, iasomia trebuie adăugată. Motivul? Stimulează producția de oxitocină și ce este oxitocina? Este hormonul tandreței. Crește nivelul de serotonină, este un ulei esențial care de aduce foarte multă stabilitate emoțională” susține dr. Angela Laur, medic dermatolog, aromaterapeut – Vivasan România.

La fel de eficient ca ingredient anti-stres în parfumuri se dovedește a fi și uleiul esențial de patchuli.

„Un alt ulei esențial bun pentru parfumuri este cel de patchuli. Este un ulei a cărui aromă seamănă cu cea a naturii, este despre stabilitate. Ne ajută să rămânem stabili emoțional. Ne conferă putere dar ne și relaxează” mai spune susține dr. Angela Laur, medic dermatolog, aromaterapeut – Vivasan România.