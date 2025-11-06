VIDEO Maraton Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025. Importanța psihologică a reconstrucției mamare în cazul pacientelor oncologice

În cadrul Maratonului Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, prof. dr. Cristian Radu Jecan, președintele Comisiei de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie din Ministerul Sănătății, a explicat importanța reconstrucției mamare în cazul pacientelor care suferă de cancer de sân.

Medicul Cristian Radu Jecan a explicat faptul că astăzi, datorită dezvoltării tehnologice, reconstrucția mamară se poate realiza în cadrul aceleiași intervenții chirurgicale de îndepărtare a tumorii de la nivelul sânului.

„În ceea ce privește beneficiul pentru psihicul pacientei, acesta se extinde și la nivelul imaginii coporale, și la nivelul imaginii de sine. Și mă refer aici la sentimentul de integritate de a fi femeie. Cel puțin la pacientele oncologice aceastea beneiciază de tratamentul oncologic, precum și de reconstrucția imediată a sânului, iar asta le ajută să nu resimtă șocul psihologic provocat de boală” a declarat prof. dr. Cristian Radu Decan, președintele Comisiei de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie din Ministerul Sănătății.

