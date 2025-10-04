VIDEO Medicina adicției, specialitatea prin care medicii sprijină oamenii dependenți

Adicțiile fac parte din viețile românilor tot mai pregnant. Din păcate nu există un sprijin real astfel încât oamenii să poată fi ajutați pentru a scăpa de comportamentul adictiv. Cu toate acestea, la Iași și București, au fost create module de studiu dedicate Medicinei adicției. Pe parcursul unui an, medicii care se înscriu în acest program învață cum să sprijine oamenii cărora dependența nu le dă pace.

„Sunt studii post-universitare de Medicina adicției, deja prima generație a absolvit, au obținut în cursul acestui an certificatele. Acum este cea de-a doua serie. Prima serie s-a desfășurat doar la Iași, a fost un proiect pilot, iar anul acesta sunt două serii, un la Iași și una la București. Iar în noiembrie vom începe înscrierile pentru a treia serie. Cursurile durează 12 luni, iar prima grupă a avut 36 de medici înscriși. Acum, în cazul celei de-a doua generații, grupa de la București are 36 de cursanți, iar cea de la Iași, 18 susține dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatrie Spitalul „dr. Alexandru Obregia” București, coordonatorul Programului Național de Sănătate Mintală , invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

O viziune de ansamblu asupra adicțiilor

Chiar dacă termenul de adicție are, de cele mai multe ori, legătură cu drogurile, medicii care parcurg modulele de Medicina adicției învață și despre celelalte situații care pot provoca dependență, așa cum sunt rețelele de socializare.

„Problematica adicției este în creștere și nu vorbim doar despre consumul de substanțe. Modulele de Medicina adicției cuprinde pe lângă adicțiile obișnuite, alcool, tunun, inclusiv drogurile, dar se studiază și adicțiile comportamentale. Există un modul pentru adicții comportamentale, adicția de internet, adicția de social media, adicția video games, este chiar recunoscută de OMS” mai spune dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatrie Spitalul „dr. Alexandru Obregia” București, coordonatorul Programului Național de Sănătate Mintală , invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.