VIDEO Noua tulpină COVID-19 și impactul asupra sănătății copiilor

Stratus este cea mai nouă variantă a COVID-19 și a generat o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor. Cei mai expuși riscului au fost copii, iar în cazul lor au fost descoperite și anumite simptome pe care variantele anterioare nu le-au provocat.

„Fața de tulpinile anterioare ale COVID-19, cea nouă, denumită Stratus, este mai puțin agresivă, dar foarte contagioasă” spune dr. Claudina Cobazriu, medic infecționist la Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu”, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Stratus și simptomele atipice

Varianta Stratus a COVID-19 a provocat anumite simptome atipice, pe care medicii nu le-au întâlnit în cazul variantelor anterioare ale virusului care provoacă boala. Din păcate, aceste simptome atipice sunt întâlnite cu precădere la copii.

„Simptome atipice din ce am putut observa a fost prezența unor erupții cutanate sub forma unor pete roșii, pe întregul corp al copilului. Ea s-a asociat cu tulburări gastrointestinale, la nivel respirator și nivelul sistemului nervos central” mai spune dr. Claudina Cobazriu, medic infecționist la Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu”, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.