VIDEO O companie românească ajută clinicile și cabinetele stomatologice să găsească personal de specialitate

Piatastomatologică.ro este numele unei platforme informatice care vine în sprijinul clinicilor și cabinetelor stomatologice astfel încât aceste entități medicale să-și poată găsi mai ușor personal de specialitate. Platforma a fost creată de o companie românească.

„Pe zona de stomatologie am dezvoltat platforma Piatastomatologica.ro care vine în sprijinul clinicilor și cabinetelor pentru a-și găsi personal. În zona acesta se lucrează mult pe colaborare, între o clinică și medici. Foarte rar sunt folosite contractele de muncă individuale, ei aveau nevoie de un loc unde personalul medical și reprezentanții clinicilor să se întâlnească și nu puteau pe canalele clasice de recrutare. Are deja opt ani de când există și deservește cu succes. Noi permitem clinicilor să posteze un anunț gratuit pe lună. Sunt toate categoriile necesare să se posteze anunțurile pentru fiecare specialitate în parte” a declarat Ionuț Botorogeanu, antreprenor în software medical, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Compania de software condusă de Ionuț Botorogeanu oferă servicii de digitalizare a sistemului medical românesc, în special pentru unitățile medicale private. Este vorba despre clinici stomatologice sau care oferă servicii pentru mai multe specialități medicale.

„Noi ne adresăm preponderent clinicilor stomatologice private, avem și clinici medicale. Ca sisteme informatice avem I-Stoma pentru clinicile informatice, și I-Clinic pentru cele medicale. Am dezvoltat și portaluri web pentru a întregi acest ecosistem. Momentan acest ecosistem este mai mult în zona de stomatologie, dar o vom face și în zona de medicina mare” a mai spus Ionuț Botorogeanu, antreprenor în software medical, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.