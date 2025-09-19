VIDEO O formulă matematică ne ajută să slăbim și să scăpăm de senzația de foame

Matematica ne-a dat mari bătăi de cap la școală. Dar cu toate acestea, se pare că matematica ne-ar putea ajuta să și slăbim. O formulă matematică-minune ne ajută să slăbim și să scăpăm de senzația de foame, atunci când ținem diete.

„Să înțelegi mecanismele sațietății te ajută să scapi de senzația de foame. Secretul este o tehnică numităvolume eating, să înțelegem deficitul caloric și să facem aceste calcule calorice. Există posibilitatea să le facem și singuri, cu ajutorul formulei Miffin-Sf Jeor. Este o formulă de estimare metabolică în care ne dăm seama de câte kilocalorii avem nevoie în funcție de nivelul de mișcare pe care îl face, la care aplicăm ținta de deficit caloric în funcție de cât vrem să slăbim de repede” spune Cori Grămescu, nutriționist și antrenor, prezentă în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Fructe, legume și fibre

Totodată, pe lângă calculele matematice, avem nevoie de mese voluminoase. Asta nu înseamnă alimente procesate sau încărcate de grăsimi nesănătoase. Din contră, este necesar să punem în farfurie alimente care să ne asigure necesarul de vitamine, minerale și elemente nutritive sănătoase.

„Apoi secretul este să mâncăm mese îndestulătoare. Contează însă și statusul fiecărei persoane. De exemplu, cele care suferă de balonare nu pot mânca mese voluminoase. Să gândim că putem mânca între 800 și 900 de grame de fructe și legume pe zi, pe care le împărțim cu una sau două gustări, în funcție de plan” mai spune Cori Grămescu, nutriționist și antrenor, prezentă în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.