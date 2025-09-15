VIDEO O notă proastă la școală NU însemnă eșec. Cum încurajăm copiii să învețe din greșeli?

Într-o perioadă în car toate greșelile erau evidențiate cu roșu, fără a se spune și ce a fost bine, psihologii susțin că părinții trebuie să se raporteze diferit față de greșelile pe care copiii le vor face în raport cu școala. Trebuie renunțat la evidențierea lor și descoperite părțile bune, astfel încât copiii să poată învăța cu adevărat din greșeile pe care le-au făcut.

„Depinde unii copii se simți într-o anumită circumstanță acuzați sau alții încurajați. În primul rând, vis a vis de greșeli, noi am prins perioada în care ceea ce era greșit era încercuit cu roșu. Acum se mai face, pe alocuri dau sau nu, dar ce-ar fi să înlocuim cu verde lucrurile care ies bine și să spunem, după modelul acesta ar trebui să le facem pe toate? Pentru că noi am internalizat cu adevărat să căutăm greșelile și să căutăm să fie perfect, dar vânându-le” susține Tina Petrăreanu, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Greșelile trebuie asumate și înțelese pentru ca cei mici să poată învăța din ele, astfel încât, pe viitor, să nu se mai repete.

„Poate că vrem să arătăm ce facem bine. Pe modelul acesta vrem să ne iasă toate. Cum în facem să învețe din greșeli? Ok, am greșit, e omenește, dar suntem într-o zonă sigură când nu greșim. Greșeala produce acest loc pentru a crește și a te dezvolta” mai spune Tina Petrăreanu, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.