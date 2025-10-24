VIDEO O viață relaxantă cu ajutorul uleiurilor esențiale de lavandă și portocală

După o zi agitată avem nevoie de relaxare, iar aromaterapia poate fi benefică din acest punct de vedere. Avem nevoie de un aromadifuzor și de două uleiuri esențiale cu efect relaxant: cel de lavandă și cel de portocală.

„Aromaterapia ne ajută să limităm impactul stresului asupra organismului. Este foarte simplu. Tot ce ne trebuie este să avem la îndemână un aromadifuzor” susține dr. Angela Laur, medic dermatolog și aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Cum ne ajută aceste uleiuri esențiale?

Uleiul esențial de lavandă are capacitatea de a diminuna secreția de cortizol, denumit și hormonul stresului. De asemenea, uleiul esențial de portocală ne relaxează, datorită creșterii nivelului de serotonină sau hormonul bunăstării.

„Cea mai simplă combinație este cea a uleiurilor esențiale de lavandă și de portocală. Lavanda scade nivelul de cortizol, unul din hormonii stresului. Portocalul ne aduce o stare de bine, crescând nivelul de serotonină” mai spune dr. Angela Laur, medic dermatolog și aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.