VIDEO Parentingul se învață din greșeli. Sfaturi pentru o relație perfectă alături de copilul tău

În încercarea de a fi perfecți în procesul de parenting, foarte mulți părinți eșuează. Acest eșec creează o serie de frustrări, iar asta provoacă dinamitarea relației părinte-copil. Specialiștii susțin necesitatea eliminării acestei presiuni pe care adulții și-o pun pe umăr, iar dacă greșelile apr, atunci ele trebuie conținute și acceptate, pentru îmbunătățirea legăturii cu cei mici.

„Vrem să fie totul bine să nu greșim nimic, dar ni se întâmplă să ne măcinăm într-o mare măsură, dar distrugem totul. Presiunea creează rezistență, dar ne încrâncenăm atât de tare, dar rezultatul este o greșeală. E bine să mai greșim, să ne luăm în brațe, iar apoi lucrurile vor ieși așa cum trebuie” susține Adina Giurgea, creatoarea comunității „Părinți pe sârmă”, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Tot acest proces trebuie tratat cu multă relaxare și detașare, pentru ca momentele tensionate să fie depășite mult mai repede.

„De asemenea, trebuie să stăm mai relaxați. Avem impresia că trebuie să ne chinuim și oricum o facem. Din relaxare, din firesc, altfel ies lucrurile și altfel respirăm” mai spune Adina Giurgea, creatoarea comunității „Părinți pe sârmă”, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.