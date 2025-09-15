VIDEO Platformă online pentru sprijinul persoanelor dependente de droguri

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 2 din București a pus bazele unui proiect prin care dorește să construiască un Centru pentru prevenția consumului de droguri și tratarea dependențelor, în rândul copiilor și adolescenților. În cadrul acestui centru va exista și o platformă online prin intermediul căreia tinerii cu astfel de probleme pot cere ajutorul specialiștilor și, totodată, sub protecția anonimatului, persoanele din anturajul acestora, pot cere sprijinul pentru a-i salva pe consumatori din calea substanțelor interzise.

„Există în planul nostru realizarea unei platforme online, dar eu cred că dacă ele sunt făcute cum trebuie pot fi utile. Platforma poate permite discuții și chiar consultații online, chiar un buton pentru sesizări anonime. Am mai întâlnit o speță, în școli și licee, în grupurile de prieteni unde se cunoaște că X este dependent de droguri sau consumă și Y ar fi vrut să-l ajute, dar ar fi vrut s-o facă anonim pentru a nu-și pierde relația cu respectiva persoană. Ei bine asta credem că ar putea rezolva această situație, pentru a se putea sesiza familia, rudele sau să poată fi înscris într-un program de suport, într-un mod anonim” susține dr. Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DAGSPC Sector 2 București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.