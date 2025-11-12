VIDEO Prevenția bolilor cu transmitere sexuală. Medic: „Prezervativul salvează vieți”

România traversează din nou un val de creștere a cazurilor de infecție cu virusul HIV/SIDA, cu 200 de noi cazuri apărute în evidențele medicilor infecționiști, de la începutul acestui an și până în prezent. Creșterea cazurilor pare a fi generată de ingnorarea metodelor de protecție, în timpul activităților sexuale. Medicii susțin faptul că cea mai eficientă metodă de protecție rămâne prezervativul.

„Lucrurile sunt foarte clare, pur și simplu trebuie să ne protejăm. Orice se întâmplă să nu acceptăm să avem contact sexual neprotejat, adică fără prezervativ. De foarte multe ori, tinerii consideră că pur și simplu există o atingere sau e doar o penetrare, lucrurl nu se întâmplă. Când avem contact sexual cu o persoană necunoscută, trebuie să ne protejăm, iar soluția este prezervativul. Este o măsură de protecție eficientă, salvează vieți și previne și alte vieți cu transmitere sexuală care pot duce la alte probleme” susține dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu competență în infertilitate, laparoscopie, ecografie, histeroscopie și colposcopie, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Importanța educației sexuale

Deși în spațiul public au apărut numeroase controverse cu privire la educația sexuală, medicii susțin că transmiterea informațiilor despre ce înseamnă o viață sexuală sănătoasă este necesară și importantă pentru tineri.

„Aici este vorba despre educația sexuală pe care tinerii trebuie să o aibă. Când se decid să-și înceapă viața sexuală trebuie să fie un control la medic, mai ales tinerele să meargă la ginecolog, iar medicul să le ofere sfaturile necesare privind protecția” mai spune dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu competență în infertilitate, laparoscopie, ecografie, histeroscopie și colposcopie, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.