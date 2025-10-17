VIDEO Proceduri stomatologice fără teama de anestezie

Administrarea anestezicului reprezintă una dintre temerile care-i fac pe mulți pacienți să stea departe de cabinetul medicului stomatolog, deși au nevoie de tratamente stomatologice. Astăzi, tehnica de administrare a anestezicului s-a schimbat semnificativ, iar durerea din timpul procedurii nu mai există.

„Tipul de anestezie este practic relativ standard în tot ce privește manoperele stomatologice. Fie folosim anestezie locală, fie folosim anestezie generală sau sedare intravenoasă” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Medicul Lorelei Nassar a reușit să învețe o tehnică de anestezie revoluționară, în timpul pregătirii sale profesionale în Israel, pe care astăzi o aplică și pacienților săi, aceștia fiind bucuroși de faptul că nu resimt durerea din timpul administrării anestezicului.

„Ce este definitoriu este tehnica de injectare. Trebuie să mărturisesc faptul că eu am furat din secția din Israel o tehnică de anestezie specială, iar datorită ei pacienții sunt atât de relaxați” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Specialiștii atrag atenția că nu este în regulă administrarea de prea mult anestezic, din temerea pacientului legată de durere. Recuperarea post intervenție trebuie să fie una favorabilă pacientului.

„E important să nu încărcăm organismul nostru cu prea multă anestezie din temerea că ar putea simți ceva, astfel încât post operator să se recupereze repede și să-și revină în uzul tuturor abilităților” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.