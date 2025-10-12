VIDEO Realitatea din România: Dependenții de droguri nu au acces la metadonă

Cu patru centre specializate unde se oferă tratament de substituție cu metadonă, acestea existând doar în București, accesul la această terapie destinată persoanelor dependente de droguri este aproape imposibil de oferit celor care se confruntă cu această problemă. Dacă în trecut România părea că vrea să ajute această categorie de pacienți, astăzi lupta pare complet abandonată.

„Nu aduce capital politic, de aceea nu se vorbește despre lipsa la tratamentul cu metadonă. Problema este foarte complexă, din mai multe motive și din păcate, există stigmatizare și lipsa de dorința de a trata pacienți cu probleme de adicție, inclusiv în rândul corpului medical” spune dr. Adrian Abagiu, medic primar boli infecțioase, cu competență în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului Aras Arena, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Modele de succes în Occident

România a făcut mereu pași greoi în asigurarea accesului la terapia de substituție cu metadonă, limitând practic accesul medicilor care doreau să beneficieze de instruire în medicina adicției doar la cei din câteva specialități medicale. În Occident, un rol semnificativ în managementul cazurilor de adicții îl au chiar și medicii de familie,.

„Eu am ajuns să tratez dependențele în condițiile în care lucrând în Spitalul Penitenciar Jilava, în momentul în care perioada 1994 – 1998, pe vremea respectivă era singurul spital pentru pacienții în arest și în detenție. Toți pacienții cu sevraj erau aduși la Psihiatrie, că era o secție aici. Colegele noastre au spus că ei mai lipseau, dar m-am implicat și am decis că vreau să-I ajut și pe acești oameni. Am fost la cursuri de perfecționare privind tratamentul adicțiilor la Institutul de Perfecționare a Personalului Medical. A venit vicepreședintele Societății Europene de Tratament a Dependențelor de Opiacee și ne-a ținut cursurile de introductive. Cel final nu s-a mai ținut pentru că s-a zis ca și acum că numai psihiatrii, neurologii și psihologii pot face cursul, restul specialităților nu știm ce poate fi în creierul unui om, nu merităm să facem specializarea. Competența este permisă doar medicilor de specialități medicale, în condițiile în care în Germania și SUA, problema a fost rezolvată cu medicii de familie„ a adăugat dr. Adrian Abagiu, medic primar boli infecțioase, cu competență în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului Aras Arena, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.