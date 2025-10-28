VIDEO Reguli de aur în implantologie. Cum se montează un implant?

Lucrările dentare ample care presupun montarea implanturilor dentare se realizează după reguli foarte stricte care trebuie respectate în tocmai. De exemplu, în cazul unei persoane care are nevoie de mai mult de 3 implanturi, medicii vor face demersuri pentru a utiliza și punte dentară. Pentru a evita astfel de probleme, mergi la medicul stomatolog regulat și ai grijă de sănătatea orală.

„Lucrările dinte cu dinte sunt cel mai ușor de realizat și de igienizat. Se merge pe punți mici de 3 elemente. Dacă ne lipsesc 4 dinți în față, atunci putem să punem doar două implanturi pentru că totuși să punem 4 implanturi pentru 4 dinți este un cost ridicat, iar osul pe termen lung nu le poate susține” explică Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Contează foarte mult și zonele unde sunt dinți lipsă. De exemplu, dacă avem dinți lipsă în zone cu forță masticatorie, medicul protetician va ține cont de alte principii pentru a monta implanturile dentare.

„Dacă se pun două implanturi pe dinții frontali, unde nu avem forță masticatorie foarte mare, putem face punte de 4 elemente. Punem 4 dinți pe două implanturi. Dacă vorbim de zona laterală, unde avem forțele masticatorii, atunci se schimbă lucrurile. Ar trebui făcute punți de trei elemente, adică două implanturi și trei dinți” mai spune Valentin Stan, tehnician dentar, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.