VIDEO Relația medic-pacient, definitorie pentru succesul intervențiilor stomatologice

Implantul dentar reprezintă unul dintre cele mai complexe tratamente stomatologice. Reușita unei astfel de terapii înseamnă enorm atât pentru echipa medicală care a utilizat-o, cât mai ales pentru pacient, iar la baza ei stă în totdeauna relația dintre medic și pacient.

„Pentru medicul stomatolog înseamnă supraviețuirea implantului pe termen lung, pentru pacient înseamnă dinți de care el se va bucura cât mai mult timp, iar pentru întreaga echipă implică o colaborare riguroasă. Pentru că să nu uităm implantul dentar este un obiect străin ce se inseră în corpul nostru printr-o cavitate super populată cu bacterii. Iar dintele în sine care este aplicat pe bont face trecerea între această cavitate super populată de microbi și corpul uman” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Relația medic-pacient

Reușita oricărei terapii depinde foarte mult de relația pe care o au medicul și pacientul și de comunicarea care există între ei.

„Reușita oricărui demers terapeutic este strict dependentă de relația medic-pacient. Astfel încât această relație se construiește doar prin comunicare deschisă, transparență și asumarea tuturor etapelor pe care le fac împreună” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.