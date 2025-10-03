VIDEO Riscul de recidivă în cazul herniei de disc

Chiar și operată, hernia de disc poate avea risc de recidivă. Există însă mulți factori care pot genera reapariția acestei probleme. Contează felul în care pacientul respectă recomandările postoperatorii ale medicului, precum și vârsta pe care o are.

„Există riscul să faci hernie de disc și dacă a fost operată și dacă nu a fost operată. Sunt situații în care pacienții ajung să facă recidivă, o altă hernie peste cea existentă” spune dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Riscul de recidivă în cazul unei operații de hernie de disc este mai mare în primele săptămâni de la intervenție, însă el se diminuează odată cu trecerea timpului.

„În ceea ce privește intervenția chirurgicală, riscul de recidivă este mai mare în prima perioadă de după operație, pentru că zona este instabilă. Pregnant primele 3 săptămâni, între 3-6 săptămâni e o perioadă incertă și apoi rămâne o urmă de risc până la 4-5 luni, depinde de fiecare pacient. Pe termen risc, riscul este mai mic în zona operată” mai spune dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.