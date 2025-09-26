VIDEO Riscurile la care ne expunem dacă uităm să ne periem dinții înainte de culcare

Periajul dentar înainte de culcare este foarte important pentru sănătatea orală. De aceea, medicii recomandă ca în fiecare seară să ne spălăm pe dinți și să-i curățăm foarte bine cu ață dentară, duș bucal și apă de gură. Riscurile să ajungem la stomatolog cu probleme dentare este foarte mare dacă nu avem această rutină de îngrijire în fiecare seară.

„Dacă sari peste periajul de dinți de seară îți crești riscul de boală parodontală, de gingivită și de repercusiuni datorat acestor boli” spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Cât de periculoase pot fi cariile

O altă problemă stomatologică des întâlnită la persoanele care evită să se spele pe dinți înainte de culcare este legată de apariția cariilor. Lăsate netratate pot provoca o serie de complicații care ne vor costa bani și drumuri îndelungi la cabinetul medicului stomatolog.

„O carie gravă înseamnă o carie care este atât de profundă încât s-a ajuns la nerv, la depulpare și s-a ajuns la necroză, iar această necroză poate să dea infecție în jurul rădăcinii dentare și aceasta este o sursă pentru microbii care afectează inima” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.