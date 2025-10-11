VIDEO România are doar 4 centre prin care asigură tratamentul cu metadonă. Toate funcționează în București

Tratamentul de substituție cu metadonă reprezintă un tip de tratament medical care se administrează persoanelor dependente de droguri cu scopul de a reduce efectele sevrajului și a diminua dorința de a consuma substanțe interzise. În țara noastră există doar 4 centre specializate care oferă acces la această terapie, iar toate sunt în Capitală.

„În restul țării practic nu se dă metadonă. Singurii care încearcă să facă ceva sunt colegii de la Cluj care pentru pacienții care ajung în sevraj le asigură un detox în care le dau metadonă pentru o perioadă scurtă care să le ofere un ajutor minimal. Partea și mai proastă este că din lipsa în general a locurilor, toate centrele care există funcționează cu listă de așteptare. Periodic, pacienți din diferite motive, ies din tratament, în cazul fericit nu mai au nevoie de tratamentul de substituție cu metadonă sau sunt arestați și intră pe locurile de tratament” susține dr. Adrian Abagiu, medic primar boli infecțioase, cu competenă în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului Aras Arena, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Ce se întâmplă în sistemul penitenciar?

Sistemul de detenție românesc a reușit să creeze facilități pentru administrarea metadonei persoanelor private de libertate. Însă odată ce s-au eliberat din spațiile de detenție, aceste persoane nu mai continuă tratamentul și, de cele mai multe ori, recidivează în ceea ce privește consumul de droguri.

„De peste 7 ani de zile în sistemul penitenciar există 200 de locuri de tratament cu metadonă pentru pacienții lipsiți de libertate, dar nu și de dreptul la terapie. Sunt 4 penitenciare cu câte 200 de locuri care asigură terapia cu substituție pentru cei care ajung în penitenciar. Problemele apar când se eliberează, pentru că nu există continuitate” mai spune dr. Adrian Abagiu, medic primar boli infecțioase, cu competenă în tratamentul toxico-dependențelor și coordonator medical al Centrului Aras Arena, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.