VIDEO România, fără fonduri pentru prevenția consumului de droguri

Prevenția consumului de droguri în România se face fără un program coerent și eficient. Totul din cauza subfinanțării unor programe în această zonă. Instituțiile abilitate și-au pus speranța în sursele de finanțare externe.
„Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog are misiunea de a coordona metodologic, la nivel național. Pentru că sănătatea mintală a fost și este subfinanțată cronic și grav, în acest moment nu avem un program coerent de prevenire a consumului de droguri„ spune Cătălina Constantin psiholog clinician, directorul Centrului de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.
O sursă de finanțare eficientă care să permită dezvoltarea unor astfel de proiecte de prevenție sunt fondurile externe, nerambursabile.
„Ca orice român care se respectă și nu are bani, ne-am orientat către fondurile europene nerambursabile. În momentul de față avem mai multe programe, unul dintre ele pe această temă este un program finanțat de Mecanismul Financiar Elvețian. Avem mai multe activități, una dintre ele este de dezvoltare a capacității a patru centre de sănătate mintală pentru copii și adolescenți pentru prevenția consumului de droguri și alcool” mai spune Cătălina Constantin psiholog clinician, directorul Centrului de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.