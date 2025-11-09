VIDEO România, fără fonduri pentru prevenția consumului de droguri

„Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog are misiunea de a coordona metodologic, la nivel național. Pentru că sănătatea mintală a fost și este subfinanțată cronic și grav, în acest moment nu avem un program coerent de prevenire a consumului de droguri„ spune Cătălina Constantin psiholog clinician, directorul Centrului de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

„Ca orice român care se respectă și nu are bani, ne-am orientat către fondurile europene nerambursabile. În momentul de față avem mai multe programe, unul dintre ele pe această temă este un program finanțat de Mecanismul Financiar Elvețian. Avem mai multe activități, una dintre ele este de dezvoltare a capacității a patru centre de sănătate mintală pentru copii și adolescenți pentru prevenția consumului de droguri și alcool” mai spune Cătălina Constantin psiholog clinician, directorul Centrului de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.