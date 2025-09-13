VIDEO Sectorul 2 al Capitalei va avea un centru pentru tratamentul adicțiilor și consumului de droguri

Prin lansarea strategiei locale privind Prevenirea și Combaterea Consumului de Droguri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 2 al Bucureștiului și-a propus înființarea unui centru dedicat tratamentului adicțiilor și consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților. Este prima inițiativă local inițiată în acest sens la nivelul Capitalei.

„Noi suntem prima administrație locală, cel puțin la București, care a adoptat recent strategia privind Prevenirea și Combaterea Consumului de Droguri. A fost votată în unanimitate în Consiliul Local. Cuprinde un plan de măsuri mai ample, dar cea mai importantă parte, dar elementul central îl reprezintă Centrul de Adicții, cu care suntem într-un stadiu avansat. Există clădirea, este a noastră, ea se află în momentul de față la stadiul de expertizare tehnică, mai mult chiar în această perioadă se va vota în Consiliul Local aprobarea indicatorilor tehnico-economici și totodată se va vota și acordul pentru depunerea cererii de finanțare, ne propunem să accesăm fonduri pentru asta. Noi sperăm ca undeva anul viitor pe vremea aceasta să vorbim deja de primele internări” susține dr. Alexandra Dobre, directorul general adjunct DGASPC Sector 2, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Viitorul centru va dispune de 20 de locuri, iar tratamentele vor fi acordate, în primă etapă, doar băieților cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Datele au arătat specialiștilor că băieții se confruntă într-un număr mai mare cu probleme legate de consumul de droguri, prin comparație cu fetele.

„Capacitatea va fi de 20 de locuri. Se va adresa tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Va fi exclusiv pentru băieți, de ce? Pentru că cel mai mare procent este reprezentat de băieți și totodată este ca ei să nu fie împreună, adică băieții și fetele, din motive evidente. Aș vrea să menționez și faptul că noi am avut un spate întreg proces și pentru elaborarea strategiei și pentru centrul de adicții. Ne-am consultat cu toate instituțiile cu rol în prevenirea și combaterea drogurilor” a mai spus dr. Alexandra Dobre, directorul general adjunct DGASPC Sector 2, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.