VIDEO Sedentarismul, principala cauză a problemelor de spate. Sfaturile medicului neurochirurg Ștefan Mindea

Durerile de spate cauzate de problemele apărute la nivelul coloanei vertebrală sunt tot mai des diagnosticate de medici. Statul la birou ore bune sau lipsa efortului fizic sunt principalii factori de risc în cazul patologiilor coloanei vertebrale. Din fericire, există metode de tratament eficiente care să ne ajute să scăpăm de ele

„În general, o muncă sedentară va crea probleme la coloană. Sunt motive biomecanice încât să afecteze discurile coloanei. Problema este că stăm la șezut, la birou, iar discurile sunt mereu apăsate de greutatea corpului nostru, iar discurile își pierd din elasticitate. Așa apar fisurile și degradările” susține medicul Ștefan Mindea.

Cum putem să ne protejăm?

Medicul Ștefan Mindea recomandă activitățile fizice pentru prevenția problemelor provocate de sedentarism. „Activitatea fizică este absolut esențială pentru o sănătate bună. Dacă facem mișcare și suntem preocupați pentru efortul fizic, nu vom avea probleme” mai spune medicul Ștefan Mindea.