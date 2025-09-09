VIDEO Semne și simptome ale retinopatiei diabetice

Diabetul este o boală care afectează tot organismul, inclusiv vederea. La nivelul ochilor apare ceea ce specialiștii denumesc drept retinopatie diabetică. Acest efect al diabetului are legătură cu dezechilibrele vasculare pe care boala le provoacă la nivelul vaselor de sânge mari și mici. Există mai multe simptome prin care retinopatia diabetică poate fi recunoscută.

„Poate apărea vedere încețoșată, atât la aproape, cât și la distanță, la condus sau dacă citim, chiar cu portul ochelarilor pe care îi avem cu scopul de a vedea mai bine” spune dr. Ana-Maria Alaiba, medic specialist oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Un alt simptom specific retinopatiei diabetice este legat de incapacitatea pacienților de a percepe corect liniile drepte.

„De asemenea, pacienții nu mai pot observa liniile drepte. De exemplu, dacă lasă brusc capul în jos acolo unde este parchet sau gresie, pot vedea liniile distorsionate” mai spune dr. Ana-Maria Alaiba, medic specialist oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Iar la toate acestea se adaugă alternanța momentelor în care pacienții văd bine sau se confruntă cu vederea încețoșată.

„Pot apărea fluctuații ale vederii, în sensul că azi văd în ceață, mâine văd mai bine sau se poate ajunge până la scăderea bruscă a vederii” mai spune dr. Ana-Maria Alaiba, medic specialist oftalmolog, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.