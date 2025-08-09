VIDEO Sfaturi de viață de la tânărul triatlonist Arian Notrețu

Arian Notrețu este campion paralimpic la triatlon. La vârsta de 10 ani a rămas fără un picior în urma unui accident la rugby și a unor complicații medicale. Cu toate acestea, tânărul a continuat să creadă în puterea sa de a reuși, devenind astfel unul dintre cei mai buni sportivi români. A fost desemnat doi ani la rând, în 2023 și 2024, sportivul anului în România. Invitat în cadrul emisiunii „Ne facem mari” , difuzată de Medika TV, acesta a explicat cum reușește să depășească momentele dificile din viața sa.

„Sincer mereu am fost o fire pozitivă și în general în situațiile dificile prefer să găsesc soluția și într-un fel să facem haz de necaz” spune Arian Notrețu, triplu campion mondial paralimplic la triatlon, sportivul anului 2024.

Analiza problemelor și găsirea soluțiilor

Pentru Arian Notrețu problemele care apar sunt analizate în detaliu, apoi pentru fiecare dintre ele sportivul caută soluția potrivită.

„Când simt că afund în probleme, prefer să fac un pas înapoi, să văd situația în ansamblu ca sa îmi pot da seama care e cea mi bună soluție” mai spune Arian Notrețu, triplu campion mondial paralimplic la triatlon, sportivul anului 2024.