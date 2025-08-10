VIDEO Sfaturi pentru sportivi de la triatlonistul Arian Notrețu

Construirea unei cariere sportive se face cu multă muncă și concentrare. Un aspect important în obținerea succesului îl reprezintă relația pe care sportivii o au cu antrenorii lor. Triatlonistul român Arian Notrețu a vorbit în cadrul emisiunii „Ne facem mari” despre relația dintre sportivi și antrenorii lor.

„Antrenamentul începe de când te trezești. Avem programe specializate. Ceea ce recomand unui sportiv este să aibă încredere în antrenorul său. Eu îmi pot spune o părere de anumite exerciții, dar asta nu înseamnă că antrenorul meu decide să fac altceva, asta înseamnă că eu refuz. Dacă decizi să mergi la drum cu o anumită persoană ai încredere deplină în respectiva persoană și vei vedea rezultatele” susține sportivul Arian Notrețu.

Atunci când problemele apar, acestea pot fi depășite pentru ca relația dintre sportiv și antrenor să nu fie afectată.

„Când nu sunt rezultatele, putem vorbi de mici erori de comunicare. Totuși e important să ai o legătură bună și bazată pe încredere cu antrenorul tău” mai spune sportivul