VIDEO Sfaturile terapeutei Yolanda Crețescu pentru părinți: „Fiți în permanență în contact cu copiii”

Într-o lume complet acaparată de tehnologie, conexiunile dintre oameni se deteriorează de la o zi la alta. Iar această deteriorare a legăturilor umane se resimte și în cadrul familiilor. Sunt foarte multe cazuri în care părinții se deconectează de la relația cu proprii lor copii, iar asta îi face pe cei mici foarte vulnerabili în fața unor pericole așa cum sunt drogurile.

„Deconectarea dintre noi. Suntem mult mai conectați cu tehnologia și comparația socială. Decât să rămânem conectați unii cu ceilalți. Trăim într-un prizonierat al lumii materiale. Suntem mereu atenți la ceilalți, iar asta ne facem să ieșim din propria noastră viață, nu mai spun că nu mai suntem conectați cu proprii noștri copii” spune Yolanda Crețescu, psiholog adlerian, președinta Asociației „Happy minds”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Terapeuții ne recomandă să trăim mai mult în afara legăturilor pe care le avem cu tehnologia și să ne bucurăm de orice moment al vieții. „Ne trec ani din viață fără a fi prezenți în interiorul vieții noastre. Nu știm să trăim clipa de acum. Nu mai știm să o trăim” mai spune Yolanda Crețescu, psiholog adlerian, președinta Asociației „Happy minds”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.