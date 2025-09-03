VIDEO Sportul excesiv și dietele restrictive pot provoca îmbătrânirea pielii

Dietele și mișcarea sunt recomandate pentru un stil de viață sănătos. Cu toate acestea, mișcarea exagerată și dietele foarte restrictive pot avea impact negativ asupra sănătății pielii feței, declanșând un proces timpuriu de îmbătrânire.

„Și stilul de viață contează. Fumatul, nopțile pierdute contează. De asemenea, o dietă restrictivă, sportul exagerat nu este benefic. Totuși prevenția se face de la 20 de ani, iar la această vârstă tot ce avem nevoie pentru întreținere sunt cremele hidratante și cele cu factori de protecție solară” spune dr. Iuliana Lupu, medic primar dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Când apelăm la injecțiile cu botox?

Pentru a preveni apariția ridurilor fine, medicii recomandă chiar și persoanelor tinere injecțiile cu botox. Totuși toxina botulinică trebuie administrată doar în anumite situații și nu în exces. De aceea este bine ca procedurile să se realizeze doar conform indicațiilor medicilor.

„Tot în scop preventiv se recomandă și toxina botulinică, în cazul persoanelor tinere. Asta se recomandă doar în cazul în care persoanele se încruntă foarte des și apar acele riduri fine. E cel mai bun tratament, alături de crema cu factori de protecție solară„ mai spune dr. Iuliana Lupu, medic primar dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

