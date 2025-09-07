VIDEO Sportul preferat al lui Andrei, fiul jurnalistei Ioana Maria Moldovan

Ioana Maria Moldovan, jurnalistă Prima TV și Medika TV, este mama lui Andrei, un puști pasionat de sport. Dacă inițial a cochetat cu înotul, acum își dedică tot timpul fotbalului. Fiecare alegere a băiețelului are în spatele său o poveste, pe care mama sa a spus-o la televizor, în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

„Eu nu știu să înot și pentru că nu știu, atunci când am aflat că sunt însărcinată am spus că viitorul meu copil va merge la cururi de înot. Așa că de la 3 ani a ajuns la Clubul Steaua și a învățat foarte repede să înoate și până la 6 ani mergea la cursuri de 3 ori pe săptămână” susține jurnalista Ioana Maria Moldovan, mama lui Andrei.

Cu toate acestea, Andrei și-a îndreptat atenția către fotbal, iar în prezent practică acest sport cu plăcere.

„Eu am tot amânat acest moment cu fotbalul pentru că i-am zis că înotul e un sport mai frumos. A venit însă cu mine aici la știri, s-a mai întâlnit cu o parte din colegii de la Prima Sport și toți i-au zis să facă fotbal. Se întâmpla fix anul trecut pe vreme asta și mi-a zis gata cu înotul” mai spune jurnalista Ioana Maria Moldovan, mama lui Andrei.