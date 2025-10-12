VIDEO Sticluța cu emoții pozitive: Uleiul esențial de portocală

Mirosurile plăcute ale uleiurilor esențiale ne conectează cu emoțiile noastre. Există mai multe tipuri de uleiuri esențiale în funcție de stările noastre. Pentru persoanele care sunt la început în a le descoperi, specialiștii în aromaterapie recomandă uleiul esențial de portocală. Beneficiile lui pentru inducerea stării de bine sunt nenumărate.

„Aroma trebuie să fie plăcută. Când nu cunosc pesrsoana, iar persoana nu cunoaște spectrul de arome, ideal este să înceapă cu o variantă simplă și care place tuturor. Uleiul esențial de portocală reprezintă aroma bucuriei, aroma optimismului, aroma care ne conectează cu copilul nostru interior, cu acea ființă care știe că tot timpul este bine și că cineva acolo sus are grijă de ea, că viața este ușoară și totul este un joc„ spune dr. Angela Laur, medic dermatolog, aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Alegerea uleiului esențial potrivit

Pe piață există foarte multe produse vândute sub numele de ulei esențial, dar în realitate nu toate sunt originale. Pentru ca efectul uleiului esențial asupra emoțiilor să fie cel așteptat, este necesar să achiziționăm ulei esențial de calitate.

„Uleiul esențial să fie de calitate, pentru că nu tot ce miroase este ulei esențial și în momentul în care avem o aromă fie sintetizată, fie care nu este completă ca și structură biochimică, ea nu va avea efecte la nivel emoțional” mai spune dr. Angela Laur, medic dermatolog, aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.