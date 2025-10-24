VIDEO Tipuri de uleiuri esențiale potrivite pentru bunăstarea familiei

Nu mai este niciun secret faptul că aromaterapia aduce beneficii pentru organism. Specialiștii care o practică susțin faptul că există combinații de uleiuri esențiale care pot sprijini întreaga familie. Iată care sunt uleiurile esențiale potrivite pentru fiecare familie.

„Nu avem nevoie de multe uleiuri în casă. Pentru o familie care este preocupată de sănătatea tuturor membrilor. 5 uleiuri sunt suficiente. Fie lavandă cu un citric, fie lămâie, fie portocală, putem lua un conifer sau eucalipt, ori arbore de ceai și un lemn de trandafir” susține dr. Angela Laur, medic dermatolog și aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Dimineți fresh cu ajutorul eucaliptului

În locul cafelei de dimineață, pentru energie, putem folosi uleiul esențial. Este recomandat să aplicăm în aromadifuzor câteva picături, iar întreaga familie va resimți o stare de bine.

„Având această trusă, dimineața, dacă ne trezim și vrem să fim mai activ, avem eucaliptul. Ne activează și crește tot ce înseamnă concentrarea atenției, capacitatea de a gândi lucruri, de a acționa. Ne dă multă energie. Este un antiviral și un antibacterian bun” mai spune dr. Angela Laur, medic dermatolog și aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Dozarea corectă

Așa cum am menționat deja, pentru ca efectul produs de uleiurile esențiale să fie cel dorit, este necesar să le utilizăm în aromadifuzor. Cantitatea de picături de ulei esențial se adaptează în funcție de spațiul camerei în care ne aflăm.

„Toate aceste uleiuri se pun în aromadifuzor. La 5 mp de spațiu se pun două picături 2 ulei. Dacă avem o cameră de 20 mp punem în aromadifuzor între 6 și 8 picături de ulei” mai spune dr. Angela Laur, medic dermatolog și aromaterapeut – Vivasan România, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.