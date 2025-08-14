VIDEO Totul despre sarcina extrauterină. Cauze, simptome și riscuri

Sarcina extrauterină reprezintă o urgență medicală ce trebuie tratată foarte repede. Medicii susțin că, în multe cazuri, ea poate să provoace infertilitate.

„Este o sarcină care se dezvoltă în afara uterului. De obicei depinde foarte mult de tratamentul acestei sarcini. Dacă se face un tratament conservator, poate fi salvată trompa, dar trebuie urmărită cu atenție pentru că de regulă este compromisă. Este obturată, trebuie verificată” explică dr. Carmen Constantinescu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Atunci când o pacientă se confruntă cu o sarcină extrauterină, este necesar ca tratamentul să fie realizat în cel mai scurt timp pentru a evita complicațiile.

„Sarcina extrauterină reprezintă o urgență chirurgicală care poate pune viața în pericol” mai spune dr. Carmen Constantinescu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cauze sarcină extrauterină

Sarcina extrauterină apare atunci când ovulul fecundat se implantează în afara uterului, cel mai frecvent în trompa uterină. Cauzele includ infecții pelvine care afectează trompele, intervenții chirurgicale pelvine sau tubare, anomalii structurale, endometrioză, fumatul și sarcinile extrauterine anterioare.

Factorii de risc cresc probabilitatea blocării sau îngustării trompelor. Simptomele pot fi durere abdominală intensă, de obicei pe o parte, sângerări vaginale anormale, disconfort la urinare sau defecație, amețeală și slăbiciune. În caz de ruptură, apar durere severă, tensiune arterială scăzută și leșin, necesitând intervenție medicală de urgență.