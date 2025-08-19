VIDEO Totul despre terapia de substituție hormonală, sprijinul femeilor ajunse la menopauză

Evoluția simptomelor menopauzei poate fi stopată cu ajutorul terapiei de substituție hormonală. Există mai multe tipuri de hormoni ce pot fi administrați astfel încât femeile să treacă mai ușor prin această etapă de schimbare care apare în viața lor.

„Vorbim despre hormoni sintetici și hormoi bioidentici. Mai există și suplimentele cunoscute și sub numele de modulatori hormonali. Acestea sunt administrate în funcție de nevoie. Nu se vor lua niciodată altfel recomandate de medici” explică dr. Corina Georgescu-Bortea, medic primar obstetrică gincologie, invitată în cadrul emisiuni „Doctor Medika”.

Hormonii sintetici sunt, de cele mai multe ori, administrați sub formă de pastile. De asemenea, există și anumite dispozitive intrauterine care eliberează lent acești hormoni.

„În ceea ce privește hormonii sintetici pe partea de estrogen sunt pe partea de pastile. Progesteronul sub formă de pastile sau de dispozitiv intrauterin care eliberează lent progesteron” mai spune dr. Corina Georgescu-Bortea, medic primar obstetrică gincologie, invitată în cadrul emisiuni „Doctor Medika”.

În ceea ce privește hormonii bioidentici, aceștia sunt distribuiți în diferite forme, ceea ce-I face mai ușor de administrat. „Variantele de hormoni bioidentici sunt mai largi. Avem estrogenul sub formă de creme și geluri, sub formă de tablete sublinguale. Nu se înghit, ele se abosb. Sub formă de implanturi cu eliberare lentă de hormoni” mai spune dr. Corina Georgescu-Bortea, medic primar obstetrică gincologie, invitată în cadrul emisiuni „Doctor Medika”.

Terapia de substituție hormonală presupune și o evaluare periodică a stării de sănătate a pacientelor. Inițial ea se prescrie pe o perioadă e timp mai scurtă pentru a se obseva felul în care reacționează corpul pacientelor la aceste produse farmaceutice.

„Sunt standardizate și dozate în funcție de durata tratamentului. Însă, la început, este necesar să facem un tratament de încercare de o lună să vedem cum se obișnuișete pacienta cu această terapie” mai spune dr. Corina Georgescu-Bortea, medic primar obstetrică gincologie, invitată în cadrul emisiuni „Doctor Medika”.