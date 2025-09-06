VIDEO Vacanță mare cu emoții pentru Ioana Maria Moldovan și fiul ei. Iată ce spune jurnalista Prima TV

Noul sezon a emisiunii „Ne facem mari” a debutat vineri, 5 septembrie 2025, când în platou, alături de moderatoarea Cristina Tătar, a fost jurnalista Prima TV și Medika TV, Ioana Maria Moldovan. Aceasta a povestit de ce a avut emoții în această vacanță de vară, pe care a petrecut-o alături de fiul său Andrei.

„A fost prima lui vacanță de vară ca și școlar. A fost o vacanță plină, o vacanță în care am ajuns în locurile în care ne-am propus. A fost o vacanță cu emoții pentru mine, pentru că e prima ca școlar.” susține Ioana Maria Moldovan, prezentatoare la Prima TV și Medika TV, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Vizibil emoționată, Ioana Maria Moldovan a povestit plăcut surprinsă de momentul în care fiul ei Andrei era mic și își imagina că grădinița și școala sunt undeva departe.

„Nu pot să cred că timpul a trecut, pentru că atunci când l-am adus pe lume îmi spuneam că grădinița e undeva departe. Am zis că vor fi 4 ani liniștiți, până când a venit momentul să mergem la școală” mai spune Ioana Maria Moldovan, prezentatoare la Prima TV și Medika TV, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.