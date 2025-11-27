Vitalitatea dinților și importanța tratamentului de canal VIDEO

Vitalitatea dinților are legătură directă cu buna lor funcționare. Pierderea vitalității apare atunci când nervul dintelui este afectat și trebuie îndepărtat. Același lucru se întâmplă cu întreg conținutul din interiorul unui dinte.

Pentru medicii stomatologi este important să știe cum și-au pierdut dinții vitalitatea, traumatismele fiind o cauză frecventă.

„E important să știm cum și-au pierdut dinții vitalitatea. Pentru că un dinte care și-a pierdut-o printr-un traumatis, poate să fie rupt într-o măsură foarte mare. Deci poate că o mare parte din el să fi dispărut deja” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O altă cauză care determină pierderea vitalității dinților este legată de apariția cariilor.

„Sau dacă dintele și-a pierdut vitalitatea din cauza unei carii, atunci mare parte din masa dentară este dusă și va urma o reconstrucție laborioase” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Singura metodă terapeutică eficientă atunci când vitalitatea dintelui se pierde este reprezentată de tratamentul de canal.

„Primul pas în această reconstrucție este tratamentul de canal. Vorbim despre un tratament ablativ. Adică, îndepărtează tot conținutul din canalele dentare și sterilizează aceste canale prin diverse mijloace sau prin laser sau prin mijloace medicamentoase. Iar în locul conținutului dentar se introduc substanțe inerte, un gen de conuri mici dintr-un fel de plastic moale. Ele ermetizează canalele respective” a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.