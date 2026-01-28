Vizite la muzee sau plimbări prescrise pe rețetă de medicii de familie din Italia

„Muzeul stării de bine: Căi vindecătoare prin artă și cultură” este titlul unui proiect lansat de Asociația Sanitară Locală din Torino, Italia. În baza acestei inițiative, medicii pot prescrie pacienților vizite la muzee sau plimbări în aer liber.

Astfel, pe aceeași rețetă pe care prescriau medicamente, medicii de familie din Italia au decis să prescrie, în scop terapeutic, vizite culturale sau ieșiri în natură.

„Prin intermediul acestui proiect. sistemul medical local se deschide către comunitate și depășește modelul tradițional de îngrijire, recunoscând arta ca un rol activ în asistența medicală” susține Giovanni La Valle, directorul general al Autorității Sanitare Locale, organismul care a creat acest proiect, potrivit Antena3CNN.

După ce primesc rețeta, pacienții își fac programare, prin intermediul sistemului electronic la muzee. Aceștia sunt însoțiți de echipele medicale. După fiecare vizită, pacienților le sunt monitorizate funcțiile vitale.

Proiectul a beneficiat de validare din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Experții susțin că orice experiență culturală activează procesele cognitive, emoționale și sociale, putând diminua anxietatea și izolarea socială.