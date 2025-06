Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Povestea sibianului care a salvat zeci de vieți cu sângele său

În vârstă de 46 de ani, sibianul Petru Fehervari este pe drept cuvânt salvator de profesie. Donator voluntar de sânge, în ultimii 25 de ani, bărbatul a donat 54,4 litri de sânge. Astfel, el a reușit să salveze viețile a zeci de oameni aflați în suferință.

Datele arată că bărbatul din Sibiu a donat sânge, în 25 de ani, de 136 de ori. Motivul pentru care a ales să facă asta a fost reprezentat de dorința de a-și ajuta semenii.

„Am zis să fac un bine, să salvez vieţi, pentru asta am ales să donez. Ştiu cât de important e să fie sânge disponibil atunci când e nevoie. Am donat mereu, m-au sunat şi de acasă când a fost nevoie. Mă simt împlinit, simt că e important să ajut. Nu am fost niciodată în calitate de beneficiar de transfuzie dar am avut nevoie pentru tata şi pentru o verişoară. Sper să doneze cât mai multă lume pentru că implicarea face diferenţa” a declarat bărbatul, potrivit Direcției de Sănătate Publică din Sibiu și Centrului de Transfuzie Sanguină din Sibiu.

În 2024, la Sibiu, peste 8 mii de persoane au donat sânge în cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină din Sibiu, instituția având înregistrați 40 mii de donatori. Unii vin periodic să doneze, iar alții o fac mai rar.

Cantitatea de sânge recoltat de la un singur donator variază între 200 de mililitri (pentru trombocite prin afereză) şi 400 de mililitri în cazul donării standard. O pungă de sânge poate salva până la trei vieţi.