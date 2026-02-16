Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Copii. Semnal de alarmă tras de medicii Spitalului „Victor Babeș” Timișoara

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În România, peste 500 de copii sunt diagnosticați cu cancer în fiecare an. Din fericire, rata de vindecare este de peste 80 la sută. Pentru asta este, însă, necesară o diagnosticare timpurie a afecțiunii maligne.

Cel mai des întâlnite afecțiuni sunt leucemia, tumorile cerebrale și limfoamele. Peste 70 la sută dintre aceste boli oncologice sunt vindecabile. Diferența o face diagnosticul precoce.

„Și în oncologia pediatrică fiecare zi contează. Fiecare investigație făcută la timp poate însemna o șansă în plus la viață. În cadrul HUB-ului imagistic al spitalului funcționează un aparat RMN modern, adaptat inclusiv pentru investigații la copii. Imagistica prin Rezonanță Magnetică permite evaluarea țesuturilor moi, a sistemului nervos central, a formațiunilor toracice sau abdominale, fără iradiere, ceea ce este extrem de important, mai ales că vorbim despre copii. În cazul suspiciunii unor tumori cerebrale sau al unor formațiuni toracice, RMN-ul oferă informația imagistică necesară. Practic, este primul pas pe calea diagnosticării unei boli oncologice. Când am amenajat clădirea unde a fost amplasat aparatul, am conceput un spațiu prietenos, care transformă sala de investigație imagistică într-un decor ce amintește de o navă spațială. Nu este doar un detaliu estetic, ci și o strategie medicală, pentru că ne ajută să reducem anxietatea, teama copilului pe timpul investigației. Iar asta înseamnă reducerea mișcărilor în timpul funcționării aparatului, evitarea, uneori, a sedării, implicit imagini de o calitate superioară și, evident, o experiență mai puțin traumatică pentru micul pacient”, spune prof. dr. Diana Manolescu – medic primar radiolog, director medical Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

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