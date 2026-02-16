Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului la Copii. Semnal de alarmă tras de medicii Spitalului „Victor Babeș” Timișoara

În România, peste 500 de copii sunt diagnosticați cu cancer în fiecare an. Din fericire, rata de vindecare este de peste 80 la sută. Pentru asta este, însă, necesară o diagnosticare timpurie a afecțiunii maligne.

Cel mai des întâlnite afecțiuni sunt leucemia, tumorile cerebrale și limfoamele. Peste 70 la sută dintre aceste boli oncologice sunt vindecabile. Diferența o face diagnosticul precoce.

„Și în oncologia pediatrică fiecare zi contează. Fiecare investigație făcută la timp poate însemna o șansă în plus la viață. În cadrul HUB-ului imagistic al spitalului funcționează un aparat RMN modern, adaptat inclusiv pentru investigații la copii. Imagistica prin Rezonanță Magnetică permite evaluarea țesuturilor moi, a sistemului nervos central, a formațiunilor toracice sau abdominale, fără iradiere, ceea ce este extrem de important, mai ales că vorbim despre copii. În cazul suspiciunii unor tumori cerebrale sau al unor formațiuni toracice, RMN-ul oferă informația imagistică necesară. Practic, este primul pas pe calea diagnosticării unei boli oncologice. Când am amenajat clădirea unde a fost amplasat aparatul, am conceput un spațiu prietenos, care transformă sala de investigație imagistică într-un decor ce amintește de o navă spațială. Nu este doar un detaliu estetic, ci și o strategie medicală, pentru că ne ajută să reducem anxietatea, teama copilului pe timpul investigației. Iar asta înseamnă reducerea mișcărilor în timpul funcționării aparatului, evitarea, uneori, a sedării, implicit imagini de o calitate superioară și, evident, o experiență mai puțin traumatică pentru micul pacient”, spune prof. dr. Diana Manolescu – medic primar radiolog, director medical Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.