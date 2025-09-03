A fost extinsă rețeaua spitalelor care pot trata pacienți cu AVC

Într-o postare pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a precizat faptul că a fost extinsă rețeaua unităților medicale care pot acorda îngrijiri medicale pacienților diagnosticați cu accident vascular cerebral (AVC).

Noile spitale incluse pe lista unităților medicale care pot acorda tratament pacienților cu AVC sunt:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa;

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti.

„Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Ştim cu toţii cât de dramatic poate fi impactul unui AVC. Viaţa unui om poate depinde de rapiditatea cu care primeşte tratamentul potrivit. De aceea, una dintre priorităţile mele şi ale echipei Ministerului Sănătăţii este să creştem accesul pacienţilor la tratamente rapide şi eficiente: tromboliză, trombectomie şi alte intervenţii salvatoare” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătăţii susţine financiar aceste intervenţii prin Programul Acţiuni Prioritare – AVC (AP-AVC). În 2025, bugetul alocat creşte la 49 de milioane de lei, faţă de 29 de milioane în 2023.