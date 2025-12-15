A fost inaugurat Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu”

Lucrările de modernizare a Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” s-au finalizat. Obiectivul, inaugurat în prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Noua clădire a ambulatoriului cuprinde 23 de cabinete și specialități, dedicate diagnosticului și tratamentului în regim de ambulatoriu. Este o investiție importantă, care contribuie direct la dezvoltarea serviciilor de ambulatoriu la nivel național, parte dintr-un efort mai amplu alături de alte 68 de proiecte pentru reabilitarea, dezvoltarea, înființarea și dotarea ambulatoriilor publice” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Este o investiție realizată prin PNRR, în valoare de 22 milioane de lei, implementată în termen și cu succes de către echipa Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”