A început Maratonul Medika TV – „Redefinirea esteticii în 2025”

Medika TV a dat astăzi startul unei ediții maraton dedicată celor mai noi proceduri estetice, în anul 2025. Preț de 3 ore, în studioul singurei televiziuni medicale din România, experți în domeniu prezintă publicului informații relevante despre procedurile estetice moderne.

În cadrul Maratonului – Redefinirea esteticii în 2025, Medika TV, alături de Profit.ro, site-ul #1 în presa de business din România, va prezenta cele mai noi tendințe și inovații în dermatologie și chirurgia estetică.

Temele abordate vizează:

Turismul medical în România

Creșterea cererilor în piața esteticii

Creșterea cererilor privind procedurile estetice dedicate categoriei de vârstă 40+

Proceduri non-invazive cu efect de lifting și rejuvenare

Estetica personalizată: tratamente tailor-made

Viitorul esteticii sânilor

Estetica masculină: proceduri pentru bărbați

AI și biotehnologie în estetica medicală

Dr. Mohamad Delbani – medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reparatorie – Clinica Dr. Delbani, Valentu Burada, managerul Clinicilor Swiss, dr. Constatin Stan, chirurg estetician, fondatorul grupului de clinici Cronos Med, alături de medicul stomatolog Lorelei Nassar, se numără printre invitații speciali ai ediției care vor oferi informații relevante publicului.

Ediția maratonului televizat al Medika TV poate fi urmărită pe Medika TV, dar și live pe canalele postului deschise pe rețelele sociale.