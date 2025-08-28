Accesul la terapie psihologică pentru pacienții oncologici va fi decontat

Guvernul României a decis astăzi să aprope decontarea cheltuielilor privind accesul la terapia psihologică necesară pacienților oncologici, prin intermediul sistemului public de sănătate. Astfel, țara noastră recunoaște oficial că tratamentul cancerului nu presupune doar medicamente, ci și suport emoțional.

„Astăzi, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi a CNAS, Guvernul României a aprobat o măsură esenţială pentru pacienţii oncologici: serviciile psihologice vor fi decontate prin sistemul public de sănătate. Până acum, pacienţii bolnavi de cancer au fost nevoiţi să ducă o dublă luptă – cu boala şi cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaşte oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenţii chirurgicale sau radioterapie, ci şi suport emoţional” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

Noul cadru normativ prevede ca până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot benefcia de servicii psihologice decontate, la recomandarea medicilor specialiști, chiar dacă psihologii nu au specializare în psihooncologie. După data de 1 iulie, aceste servicii vor fi acordate doar de psihologii care dețin această specializare.