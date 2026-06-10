Legume care previn balonarea

Balonarea apare atunci când digestia încetinește, iar alimentele fermentează în intestin. Alegerea legumelor potrivite poate reduce disconfortul, gazele și senzația de „abdomen umflat”. Iată legumele care susțin o digestie ușoară și un tranzit echilibrat, ideale pentru mesele de zi cu zi.

🟩 Dovlecelul – blând cu stomacul și ușor de digerat Dovlecelul are un conținut ridicat de apă și fibre solubile, ceea ce îl face excelent pentru prevenirea balonării. Textura sa moale și digestibilitatea ridicată îl transformă într-o alegere ideală pentru prânzuri ușoare. Gătit la abur sau sotat, calmează sistemul digestiv și nu produce gaze.

🟩 Morcovul – fibre delicate care reglează tranzitul Morcovii conțin fibre care ajută digestia fără a irita intestinul. Beta-carotenul și antioxidanții susțin sănătatea mucoasei digestive, iar textura lor, mai ales când sunt gătiți, reduce riscul de fermentație. Sunt perfecți în supe, piureuri sau la cuptor.

🟩 Spanacul – verdeață ușoară, cu efect anti-balonare Spanacul este bogat în apă, magneziu și fibre ușor de tolerat. Ajută la relaxarea musculaturii intestinale și previne constipația, una dintre cauzele frecvente ale balonării. În plus, se gătește rapid și poate fi adăugat în omlete, paste sau salate ușor opărite.

🟩 Castravetele – hidratant și antiinflamator Castraveții sunt în proporție de peste 95% apă, ceea ce îi face excelenți pentru reducerea retenției de apă și a senzației de „stomac plin”. Conțin quercetină, un antioxidant cu efect antiinflamator, care poate calma iritațiile digestive. Sunt ideali în salate simple sau ca gustare.

🟩 Vinetele – fibre moi, prietenoase cu intestinul Vinetele, atunci când sunt gătite corect (la cuptor sau la abur), oferă fibre care nu fermentează excesiv. Ajută la reglarea tranzitului și la reducerea gazelor. Evită prăjirea, deoarece uleiul absorbit poate îngreuna digestia.

🟩 Fasolea verde – alternativă la leguminoasele grele Spre deosebire de fasolea boabe, fasolea verde este mult mai ușor de digerat și nu produce gaze. Este bogată în fibre delicate și apă, ajutând la menținerea unui tranzit regulat. Gătită la abur sau sotată ușor, este o garnitură excelentă pentru prânz.

🟩 Țelina – stimulează digestia și reduce retenția de apă