Acțiuni de control ale CNAS pentru combaterea tentativelor de fraudă cu fonduri publice

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va continua controalele privind activitatea furnizorilor de servicii medicale, publici și privați, pentru depistarea cazurilor de fraudare a fondurilor publice.

„La nivelul CNAS, monitorizăm în permanență modul în care furnizorii de servicii medicale, atât cei publici, cât și cei privați, respectă legea și aplică regulile în relația cu pacienții și casele de asigurări de sănătate, pentru a ne asigura că fondurile publice sunt utilizate corect și că banii ajung la pacienții care au nevoie cu adevărat de sprijin pentru a-și păstra sănătatea. Prioritatea mea și a colegilor din structurile de control este să descurajăm astfel de practici nesănătoase și să oprim fenomenul decontărilor fictive, care nu doar că îi lasă pe mulți asigurați fără fonduri, dar le și poate pune viața în pericol” precizează medicul Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

Mai multe acțiuni de control ce au vizat activitățile desfășurate în cadrul Caselor Județene din Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Ialomița și Prahova au evidențiat nereguli, iar în unele cazuri au fost sesizate și organele de urmărire penală.

În 2025, controalele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au vizat 610 unități sanitare, fiind recuperate 109,6 milioane de lei.