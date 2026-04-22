Administrarea corectă a antibioticelor. Dr. Cătălin Apostolescu: Doar medicul le poate prescrie VIDEO

Consumul nejustificat de antibiotic prezintă riscuri pentru sănătate. Cel mai mare dinte ele este reprezentat de rezistența la antibiotice a bacteriilor.

Când se administrează antibioticele?

De foarte multe ori, atunci când răcesc, oamenii vor tratament cu antibiotic. Medicii spun că în cazul virozelor, tratamentul cu antibiotice este ineficient. Aceste medicamente acționează împotriva bacteriilor, nu a virusurilor care provoacă răcelile.

„Să iau antibiotic că azi nu am infecție bacteriană, dar e posibil ca mâine să fac…nu este în regulă. Nu poți lua antibiotic la o răceală, pentru că răcelile sunt provocate de virusuri, iar virusurile nu sunt distruse de antibiotice, ci bacteriile. Este adevărat că se poate suprainfecta bacterian, dar sunt anumite semne caracteristice” explică dr. Cătălin Apostolescu, medic primar boli infecțioase, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Tratament prescris doar de medici

Antibioticele se administrează doar în baza unei recomandări medicale. Doar medicul știe dacă un pacient are nevoie de antibiotice sau nu.

„Cel mai bine este să mergem la medic pentru a primi tratamentul cu antibiotice, dacă el consideră că este cazul. Sunt multe aspecte de care medicul ține cont atunci când îl prescrise. Nu e chiar așa ușor să-l prescrii” mai spune dr. Cătălin Apostolescu, medic primar boli infecțioase, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.