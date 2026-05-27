Agenția Națională de Transplant și Ministerul Sănătății, modificări privind procedura de înscriere ca donator de organe

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Procedura prin care o persoană se poate înscrie ca donator de organe va fi modificată, la solicitarea Agenției Naționale de Transplant.

În prezent, în țara noastră, persoanele care vor să devină donatori de organe, în situația în care ajung în moarte cerebrală, trebuie să dea o declarație în fața notarului.

„E relativ simplu. Trebuie mers până la notar, trebuie completată o declaraţie care este gratuită şi acesta, mai departe, ştie ce are de făcut. Este o procedură care este cunoscută de către toţi notarii, cel puţin aşa am fost asigurat de către ei”, a declarat dr. Guenady Vatachi, președintele Agenției Naționale de Transplant.

ANT și Ministerul Sănătății fac acum demersuri pentru a modifica procedura.

“Cred că suntem ultima ţară care procedează astfel şi trebuie să vă spun că intenţionăm să schimbăm acest lucru. (…) E nevoie de o platformă sigură din punct de vedere cibernetic în care te poţi înscrie oricând, la orice oră, din orice calculator, cel puţin aşa fac alte state. Atunci când cineva vrea să îşi exprime acordul să nu îl pedepsim să îl trimitem la notar, ci să acceseze acel site şi să îşi poată exprima dorinţa”, a mai spus dr. Guenady Vatachi.

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