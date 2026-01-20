Ai acnee? Iată cum trebuie să ai grijă de tenul tău VIDEO

Tenul cu acnee este unul problematic de aceea îngrijirea lui impune respectarea unor reguli esențiale. Pe lângă alegerea produselor potrivite tenului acneic, este esențial să știm pe care din ele le utilizăm și în ce cantitate. De asemenea, ele nu trebuie amestecate, ci foarte bine alese.

„Vorbim despre acnee, una dintre cele mai studiate patologii. Avem ghiduri clare și pot spune că nu funcționează rutina de îngrijire complexă. Majoritatea oamenilor au tendința să aplice multe produse pe față, mai ales că vorbim despre impactul pe care îl are asupra imaginii noastre.„ susține dr. Andreea Mareș, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Marele pericol care apare atunci când aplicăm pe față prea multe produse este că ele blochează porii, iar inflamația de la nivelul tenului crește și, implicit, problemele provocate de acnee devin tot mai greu de tratat.

„Cu cât aplicăm mai multe pe față, mai ales dacă avem acnee, atunci se creează un efect ocluziv, adică porii se blochează. Atunci de cele mai multe ori, dacă vorbim despre o rutină bazată pe activi precum retinoizii, aceștia susțin și ajută pacienții pe termen lung. Restul de produse pot fi adjuvante și adaptate în funcție de tipul acneei” mai spune dr. Andreea Mareș, medic dermatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

