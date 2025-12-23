Alăptatul corect în primele zile de viață ale bebelușului

Primele zile de viață ale nou născutului sunt importante din multe puncte de vedere, inclusiv din cel al hrănitului la sân. Există anumite reguli pe care mamele trebuie să le respecte astfel încât prin alăptat copilul să primească toate elementele nutriționale de care are nevoie pentru a crește sănătos.

În primele zile de viață ale bebelușului, sânii trebuie stimulați să producă lapte. Această stimulare trebuie realizată înainte de masa bebelușului.

„În primă fază sânul trebuie stimulat. El produce colostru încă din timpul sarcinii, dar este în cantitate mică. Sânul trebuie stimulat la fiecare masă. De aceea, copilul trebuie alăptat la ambii sâni” spune dr. Alina Ilici, medic neonatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mamele trebuie să fie atente ca înainte de așezarea copilului la sân să elimine acel lichid lipsit de proteine și substanțe minerale, apoi să hrănească bebelușul.

„Ulterior este importantă scoaterea laptelui din primul sân oferit copilului. Pentru că primă fază, din sân, iar mamele care se mulg văd asta, iese o apă cu lactoză, iar toată grăsimea vine la finalul suptului. Dacă bebelușul va bea această apă se va liniști jumătate de oră, dar apoi începe să-l doar burta și cere din nou să mănânce” mai spune dr. Alina Ilici, medic neonatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.