Alegerea chirurgiei ca opțiune terapeutică în bolile tiroidei VIDEO

De cele mai multe ori, afecțiunile glandei tiroide pot fi tratate cu ajutorul medicamentelor. Există însă și situații când abordarea terapeutică medicamentoasă nu este eficientă. În astfel de cazuri, singura metodă de a trata bolile rămâne chirurgia.

„Chirurgia nu este prima opțiune în tratamentul problemelor de sănătate ce țin de glanda tiroidă. Este o etapă de tratament medicamentos, una de monitorizare, dar există și momentul când apare chirurgul în scenă. Atunci când avem hipertiroidie. Dacă pacientul a făcut tratament o perioadă îndelungată și nu a avut succes, deci nu a rezolvat problema de bază, dacă după întreruperea tratamentului s-a produs o recădere. Dacă după hipertiroidie apar nodulii, iar gușa este voluminoasă, face compresie. Atunci chirurgia este soluția pe care o alegem” a explicat dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală, supraspecializare în chirurgie endocrină cervicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, în cazul nodulilor tiroidiei care creează probleme pacietului, precum incapacitatea de a înghiți alimentele, de a respira sau de a vorbi, atunci se alege îndepărtarea lor prin metode chirurgicale.

„În cazul gușii polinodulară, care determină probleme de compresie, atunci intervenim chirurgical. Oricând avem suspiciuna că un nodul poate fi malign intervenim chirurgical” a mai spus dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală, supraspecializare în chirurgie endocrină cervicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.