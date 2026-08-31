Noul Institut al Inimii, în valoare de 770 milioane de lei, pregătit de inaugurare

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Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureș a deschis noul Centru Chirurgical Cardiovascular. Este una dintre mai mari și moderne investiții în infrastructura medicală din România.

Valoarea investiției este de peste 770 milioane de lei, 500 de milioane de lei fiind asigurați din PNRR.

Noua clădire a adus serviciile de cardiologie și transplant la cele mai moderne standarde de performanță.

Această unitate are 214 paturi pentru pacienții internați, dar și cinci paturi pentru spitalizarea de zi. De asemenea, dispune de săli de chirurgie dotate cu nivel tehnologic de top precum și spații moderne dedicate exclusiv activităților de investigații, tratament și terapie intensivă (ATI).

Lucrările de construcție au început oficial în aprilie 2026.

Categorii: Știri
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